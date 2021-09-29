Video Spor Mario Balotelli’den çiftetelli şovu | Video

Mario Balotelli’den çiftetelli şovu | Video

Mario Balotelli’den çiftetelli şovu | Video
29.09.2021 | 14:38

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Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, takım arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Sportif Direktör Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

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Mavi-lacivertli ekibin sportif direktörü Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Başkan Vekili Metin Korkmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı. Mavi-lacivertli takımın İtalyan forveti Mario Balotelli de takım arkadaşlarıyla birlikte düğünde çiftetelli oynadı.

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