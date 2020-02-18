"Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın durumuyla ilgili konuşan Tüzemen, "Lemina özel bir tedavi süreci geçirecek, Fenerbahçe derbisinde oynayabilir." ifadelerini kullandı.
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