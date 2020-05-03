Mario Lemina: Melo gibi olmak istiyorum

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Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
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Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 02.05.2020 | 10:55
Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istediğini söyledi. Lemina, "Melo gibi olmak istiyorum." dedi.