Video Spor Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ofsayta takılan tartışmalı golü kamerada

Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ofsayta takılan tartışmalı golü kamerada

Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ofsayta takılan tartışmalı golü kamerada
03.08.2021 | 09:44

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Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Villarreal ile oynanan hazırlık maçında attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.,

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