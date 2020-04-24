Max Kruse: Sezonu şu an durdurmalıyız

Fenerbahçeli Max Kruse, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki futbolcu, "Bence sezonu şu an durdurmalıyız. İptal etmeliyiz demiyorum ama durdurmalıyız. Oyuncular ailelerine geri dönsün. Eylül'de geri dönelim lig başlasın, sonra hemen yeni sezon başlasın." ifadelerini kullandı.