Video Spor Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Avrupa Ligi mesajı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Avrupa Ligi mesajı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Avrupa Ligi mesajı!
04.08.2020 | 12:47

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Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Son 16 turu ilk maçında Kopenhag karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, turu geçmek istediklerini belirtti.

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