Video Spor Mehmet Ayan Mustafa Cengiz'in sözlerini yorumladı!

Mehmet Ayan Mustafa Cengiz'in sözlerini yorumladı!

Mehmet Ayan Mustafa Cengiz'in sözlerini yorumladı!
23.10.2020 | 22:08

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A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye" sözlerini yorumladı.

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