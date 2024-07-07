Mehmet Büyükekşi: “Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler” | Video
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hollanda maçının ardından, “Bu takım oynadıkça çok büyük bir gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar, bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecekler” dedi.
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