Mehmet Özdilek: Jübile maçından sonra çok üzülmüştüm

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan ve şimdilerde Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Mehmet Özdilek A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan tecrübeli çalıştırıcı "Oynadığım süre boyunca siyah beyazlı forma ile güzel günler yaşadım. Jübile maçından sonra çok üzülmüştüm." dedi.