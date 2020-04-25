Video Spor Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir

Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir

Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir
25.04.2020 | 14:51
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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TRT Spor'da yaptığı açıklama ile liglerin muhtemel başlama tarihini verdi. Sepil, "Bu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak çok zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'de. Nihat Başkan, bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Bu konuda karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu. Bunun sonucunda da futbol maçlarının devamı üzerine karar verilecek. En muhtemel senaryoları konuştuk. TFF Başkanı bize bu konularla ilgili bilgi verdi. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de bu maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Herkesin amacı, bir şekilde bu sezonu bitirmek olacak. En muhtemel senaryo, 12-13-14 Haziran'da liglerin tekrar başlaması ve kalan 8 maç ile kupanın 26 Temmuz'da bitirilmesi. Tabii ki bu senaryo, gözüken senaryo ama ay sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak" dedi.

"Maçları tek şehirde oynamak söz konusu değil"

Maçların tek bir şehirde oynanmasının mümkün olmadığını söyleyen Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek. Federasyon, UEFA ve FIFA bunu hep söylüyor. Liglerin bitirilmesi yönünde irade var. Yapılan konuşmalarda, liglerin bitirilmemesi ve bitmediği durumlarda neler yapılacağı konuşulmadı. Haziran ortasında başlayıp, temmuz sonunda ligleri ve kupayı bitirmek konuşuldu" dedi.

"Tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti"

Toplantıda takımların mali durumları hakkında da konuştuklarını aktaran Mehmet Sepil, "En önemli konulardan biri mali konulardı. Sayın Bakana, kulüpler ve federasyonlar durumlarını dile getirdi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler çok büyük gelir kaybetti. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak" şeklinde konuştu.

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