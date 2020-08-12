Video Spor Mehmet Sepil'den rezerv lig açıklaması!

Mehmet Sepil'den rezerv lig açıklaması!

Mehmet Sepil'den rezerv lig açıklaması!
12.08.2020 | 18:20

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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği başkanlığına tekrar seçilen Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Sepil, "21 kulübün ortak kararıyla rezerv ligin kurulmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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