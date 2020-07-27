Video Spor Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun

Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun

Mehmet Topal: Camiamıza hayırlı olsun
27.07.2020 | 00:57

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in yıldızı Mehmet Topal, açıklamalarda bulundu. Topal, "1 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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