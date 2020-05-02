Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım

Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz, sarı-lacivertli ekibe transferi ve futbol kariyerini noktalama süreciyle ilgili itiraflarda bulundu. Topuz, "Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra Fenerbahçe ile olan tüm bağlarım koptu." dedi.