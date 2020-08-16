Video Spor Menajerinden flaş Onyekuru açıklaması!

Menajerinden flaş Onyekuru açıklaması!

Menajerinden flaş Onyekuru açıklaması!
16.08.2020 | 10:03

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Galatasaray forması ile gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru için Galatasaray'ın ilgisi devam ediyordu. Monaco forması giyen Nijeryalı yıldızın, Fransız ekibinde kalacağı öğrenildi.

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