Video Spor Mete Gazoz'un 2017 yılında Altın Madalya kazanacağını böyle söylemiş! İşte Mete Gazoz'un lisedeki Altın madalya açıklaması...

Mete Gazoz'un 2017 yılında Altın Madalya kazanacağını böyle söylemiş! İşte Mete Gazoz'un lisedeki Altın madalya açıklaması...

Mete Gazoz'un 2017 yılında Altın Madalya kazanacağını böyle söylemiş! İşte Mete Gazoz'un lisedeki Altın madalya açıklaması...
31.07.2021 | 11:56

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Son dakika haberleri... Okçu Mete Gazoz'un 2017 yılında lisede okurken Tokya 2020 Olimpiyatları'nda Altın madalya kazanacağını belirttiği anlara ait video ortaya çıktı!

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