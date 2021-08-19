Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın sözleri!

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Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Golcü oyuncu, "Benim ilk hedefim cumartesi bir gol atıp galibiyeti sağlamak olacak, şimdilik. Burada heyecan verici bir proje var." diye konuştu.