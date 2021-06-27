Video Spor Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video

Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video

Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video
27.06.2021 | 16:13

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Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Kovid-19'la mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama kampanyası kapsamında bu kez milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde paylaşılan videoda Cedi Osman, "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

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