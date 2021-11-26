Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in kızı ile gülümseten mücadelesi | Video

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in 14 aylık kızı Ay Vera ile minderdeki müsabaka görüntüleri gülümsetti.
Kariyerinde 10 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile 1'er olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan grekoromen stil milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, 14 aylık kızı Ay Vera ile güreş mücadelesi güzel görüntülere sahne oldu. Kayaalp'in, güçlü rakibi ile renkli mücadelesi görülmeye değerdi. Milli güreşçinin kızı ile tatlı mücadelesi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.