Milli okçular A Spor'da

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay karışık takımda gümüş madalya kazanan milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz ile erkekler makaralı yay W1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ile bronz madalyanın sahibi olan Bahattin Hekimoğlu, A Spor'a konuştu.