Video Spor Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı
Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

Milli tekvandocular Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı

04.08.2024 | 10:44

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel Konya’dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Konya'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel için Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konya Havalimanı'nda uğurlama töreni organize edildi. Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel havalimanında bayraklarla karşılandı. Bayrakların arasında havalimanına giren sporcular, işlemlerin ardından uçağa binerek Paris'e gitmek üzere yola çıktı.
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