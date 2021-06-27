Mostafa Mohamed'in sağlık durumu belli oldu

Dinamo Bükreş'le sezonun ilk hazırlık maçını yapan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarda sakatlanarak oyundan çıkan Mostafa Mohamed için kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Mostafa Mohamed'in sol dizinde esneme, ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, MR'da ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiştir. Herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.