Video Spor Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor

Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor

Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor
12.04.2021 | 15:52

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Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, zorlu mücadele öncesinde A Spor değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, "Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilen yok. Fenerbahçelilerin hiçbiri takımına inanmıyor." dedi.

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