Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, zorlu mücadele öncesinde A Spor değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, "Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilen yok. Fenerbahçelilerin hiçbiri takımına inanmıyor." dedi.