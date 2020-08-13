Video Spor Mustafa Cengiz: "Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi" | Video

Mustafa Cengiz: "Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi" | Video

Mustafa Cengiz:
13.08.2020 | 09:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mustafa Cengiz: Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi | Video 02:19
Mustafa Cengiz: "Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi" | Video 13.08.2020 | 09:37
Fenerbahçe'nin flaş yeni transferi Filip Novak, İstanbul’da | Video 03:45
Fenerbahçe'nin flaş yeni transferi Filip Novak, İstanbul’da | Video 13.08.2020 | 07:51
Riera'dan sonra bir takviye daha! Galatasaray Scott Piri ile anlaştı 00:42
Riera'dan sonra bir takviye daha! Galatasaray Scott Piri ile anlaştı 13.08.2020 | 00:43
Beşiktaş'tan Mensah atağı! 01:12
Beşiktaş'tan Mensah atağı! 12.08.2020 | 23:09
Galatasaray'da Mensah belirsizliği 01:07
Galatasaray'da Mensah belirsizliği 12.08.2020 | 22:40
Falcao'nun yaptığı indirim belli oldu! İşte yeni maaşı... 00:55
Falcao'nun yaptığı indirim belli oldu! İşte yeni maaşı... 12.08.2020 | 22:40
Fenerbahçe Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı! 03:33
Fenerbahçe Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı! 12.08.2020 | 22:24
Mauricio Lemos Fenerbahçe'de 01:36
Mauricio Lemos Fenerbahçe'de 12.08.2020 | 21:25
Bilal Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları yeni bir soluk getiriyor 05:35
Bilal Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları yeni bir soluk getiriyor 12.08.2020 | 19:58
Trabzonspor'da Ajeti operasyonu 01:04
Trabzonspor'da Ajeti operasyonu 12.08.2020 | 19:57
Galatasaray'da Ryan Donk belirsizliği 00:48
Galatasaray'da Ryan Donk belirsizliği 12.08.2020 | 19:56
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video 01:12
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a duygusal video 12.08.2020 | 19:56
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da 00:31
Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da 12.08.2020 | 19:56
Riera Galatasaray'a döndü 02:25
Riera Galatasaray'a döndü 12.08.2020 | 19:56
İtalyanlar Feghouli'nin peşinde 01:20
İtalyanlar Feghouli'nin peşinde 12.08.2020 | 19:56
Erol Bulut hızlı başladı 01:12
Erol Bulut hızlı başladı 12.08.2020 | 19:56
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 03:14
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 12.08.2020 | 19:55
Fenerbahçe Filip Novak'a kavuştu 01:49
Fenerbahçe Filip Novak'a kavuştu 12.08.2020 | 19:55
Beşiktaş'ta sağ bek arayışları 00:55
Beşiktaş'ta sağ bek arayışları 12.08.2020 | 19:55
Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta 01:01
Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta 12.08.2020 | 19:55

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Emre Kılınç için, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal katıldı. İmzanın ardından Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Emre Kılınç transferi ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.


Başkan Mustafa Cengiz, Emre'nin transferi için, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim" diye konuştu.


Abdurrahim Albayrak: "Emre, 'Galatasaray'a öyle bir şey yapar mıyım?' dedi"
Emre'ye teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, "Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir" şeklinde konuştu.


Yusuf Günay ise, Emre Kılınç'ın transferin için 'Sevgi parayla ölçülmez' yorumunu yaparken, Kaan Kançal da karakter olarak çok iyi bir insanı ve futbolcuyu Galatasaray'a kazandırdıklarını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA