Video Spor Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı
13.04.2021 | 23:43

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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in gün içerisindeki futbolcuları hedef alan açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı oyuncular Florya'da toplanarak bir toplantı gerçekleştirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki son dakika gelişmelerini aktardı.

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