Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından Galatasaraylı futbolcular toplandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
03:13
01:21
00:52
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor 12.04.2021 | 15:52
01:20
Son dakika: Galatasaray için çarpıcı sözler! "Şampiyonluğa havlu attı" 12.04.2021 | 13:46
01:58
Erman Toroğlu'ndan TFF'ye sert sözler 11.04.2021 | 23:03
05:20
Dizinden sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı! 11.04.2021 | 21:20
04:46
01:02
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay milli takımda | Video 11.04.2021 | 16:48
01:17
Galatasaray'da Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı! 11.04.2021 | 14:27
00:57
Fenerbahçe haberleri: Luiz Gustavo Gaziantep FK maçında yedek mi olacak? 11.04.2021 | 13:19
01:03
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı" 10.04.2021 | 22:21
02:12
00:45
14:15
06:08
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe doğru yönetilmiyor 07.04.2021 | 15:45
00:52
01:33
Galatasaray'da kimlerle yollar ayrılacak? Canlı yayında açıkladı 06.04.2021 | 15:58
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in gün içerisindeki futbolcuları hedef alan açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı oyuncular Florya'da toplanarak bir toplantı gerçekleştirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki son dakika gelişmelerini aktardı.