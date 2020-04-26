Naci Ünüvar karantinada şov yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligler askıya alınırken sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Hollanda ekiplerinden Ajax'ta forma giyen 16 yaşındaki Hollanda asıllı Türk futbolcu Naci Ünüvar evinde yaptığı çalışmada hünerlerini sergiledi.