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OTOMATİK OYNAT
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Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 26.04.2020 | 01:28
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‘Agüero’ ile gol kaçıran Sergio Agüero'dan eğlendiren görünüler 26.04.2020 | 00:55
07:30
Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı 25.04.2020 | 23:24
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Semih Kaya'dan müthiş türkü performans! 25.04.2020 | 21:38
08:13
Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu 25.04.2020 | 19:59
01:40
Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir 25.04.2020 | 14:51
00:34
Sörloth'a özel karantina programı 25.04.2020 | 14:50
01:01
Galatasaray'da 4 kiralık isim için karar verildi! 25.04.2020 | 14:47
01:00
Galatasaray'da indirim krizi! Sadece 2 futbolcu... 25.04.2020 | 14:45
00:20
Ryan Donk'un acı kaybı 25.04.2020 | 14:43
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Galatasaray'a Sivasspor'dan üç yerli! 25.04.2020 | 14:41
01:01
"Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020 | 14:37
10:51
Serdar Sarıdağ: "Burak Yılmaz, Beşiktaş İle Para Konuşmaz" 25.04.2020 | 13:29
00:27
Eczacıbaşı VitrA'dan esprili paylaşım 25.04.2020 | 13:09
00:05
Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020 | 13:01
10:00
10:04
06:43
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 25.04.2020 | 12:23
23:25
Hikmet Karaman: Yabancılar maça çıkmak istemeyebilir 24.04.2020 | 23:48
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Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Flaş Açıklama! 24.04.2020 | 17:05
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligler askıya alınırken sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Hollanda ekiplerinden Ajax'ta forma giyen 16 yaşındaki Hollanda asıllı Türk futbolcu Naci Ünüvar evinde yaptığı çalışmada hünerlerini sergiledi.