Video Spor Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor

Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor

Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor
02.05.2020 | 15:34
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, kariyerine bordo-mavili takımda devam etmek istiyor. Karadeniz ekibinin Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.

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