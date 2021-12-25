Video Spor Necati Ateş: "İkinci yarıya da iyi başlayıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" | Video
Necati Ateş:

Necati Ateş: "İkinci yarıya da iyi başlayıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" | Video

25.12.2021 | 21:46

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor galibiyetiyle ligin ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.

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