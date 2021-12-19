Video Spor Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası...
Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası...

Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası...

19.12.2021 | 01:03

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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın en çok konuşulan konusu ise hakem Zorbay Küçük ile futbolcular arasında yaşananlar oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Zorbay Küçük hakkında sert ifadeler kullandı.

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