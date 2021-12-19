Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın en çok konuşulan konusu ise hakem Zorbay Küçük ile futbolcular arasında yaşananlar oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Zorbay Küçük hakkında sert ifadeler kullandı.