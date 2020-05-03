Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm

Fenerbahçe'ye dair en çok merak edilen soruların başında 'Yeni teknik direktör kim olacak?' sorusu geliyor. Sarı-lacivertli camia bu sorunun yanıtını beklerken, merak edilen konuya dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nenad Bjelica, sarı-lacivertli kulüp ile görüştüğünü açıkladı.