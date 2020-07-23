Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak

Gün Ortası programına konuk olan A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Belhanda ve Feghouli'nin bu saatten sonra kalma ihtimalini zor görüyorum. Mucize olmazsa yollar ayrılacak" ifadelerini kullandı.