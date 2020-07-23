Video Spor Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak

Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak

Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak
23.07.2020 | 17:55

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Gün Ortası programına konuk olan A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Belhanda ve Feghouli'nin bu saatten sonra kalma ihtimalini zor görüyorum. Mucize olmazsa yollar ayrılacak" ifadelerini kullandı.

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