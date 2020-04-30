N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitsinler 29.04.2020 | 14:41
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Trabzonspor'dan transfer hamlesi 29.04.2020 | 14:40
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Fenerbahçe'den Caulker harekatı 29.04.2020 | 14:39
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Gürkan Kubilay: "Bir İnsanın Sağlığı Her Şeyden Önemli" 29.04.2020 | 14:21
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Fabrice N'Sakala, transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezon bitimi kararını vereceğini belirten Kongolu oyuncu, kendisini en çok isteyen takımda forma giymeyi arzuladığını vurguladı.