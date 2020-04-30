N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Fabrice N'Sakala, transfer süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sezon bitimi kararını vereceğini belirten Kongolu oyuncu, kendisini en çok isteyen takımda forma giymeyi arzuladığını vurguladı.