Ofspor'un genç futbolcusu Fatih Mert Çırtlık'ten harika gol!
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Ofspor'un genç futbolcusu Fatih Mert Çırtlık, harika bi gol attı. Takımını Çankaya karşısında 2-1 öne geçiren Fatih, golden sonra gözyaşlarını tutamadı.