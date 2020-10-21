Video Spor Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik

Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik

Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik
21.10.2020 | 00:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik 02:12
Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik 21.10.2020 | 00:35
GOL | İçel İY 6-0 Payasspor 01:35
GOL | İçel İY 6-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:59
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 01:02
GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:51
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği 01:12
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:56
GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 00:51
GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:08
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabında ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Başakşehir, ilk maçına Almanya'da Leipzig deplasmanında çıktı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez bu aşamada yer alırken ilk maçında mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buru, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

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