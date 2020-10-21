Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabında ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Başakşehir, ilk maçına Almanya'da Leipzig deplasmanında çıktı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez bu aşamada yer alırken ilk maçında mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buru, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.