Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik
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OTOMATİK OYNAT
02:12
Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik 21.10.2020 | 00:35
01:35
GOL | İçel İY 6-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:59
01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
01:02
GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:51
01:12
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:56
00:51
GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:08
00:37
Turgay Demir: Feghouli Belhanda'dan korkuyor 20.10.2020 | 11:39
00:20
Canlı yayında Dorukhan-Ozan açıklaması! "Transfer döneminde..." 20.10.2020 | 11:31
00:49
Mehmet Ayan açıkladı! "Fatih Terim Etebo'ya çok kızgın" 20.10.2020 | 10:19
01:55
Ilgaz Çınar: Okan Fatih'ten daha yetenekli bir kaleci 20.10.2020 | 10:14
11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iptal olan golü yorumladı! 19.10.2020 | 23:46
11:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Tamamen taktiksel bir karardı 19.10.2020 | 23:43
03:27
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kazanmayı hak ettik 19.10.2020 | 23:25
00:26
"Saracchi'nin pozisyonu net penaltı" 19.10.2020 | 21:08
10:51
Okan Buruk'tan Leipzig - Başakşehir maçı öncesi açıklama! 19.10.2020 | 20:13
00:15
Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan tezahürat şov | Video 19.10.2020 | 19:33
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"Belhanda ve Feghouli Alanyaspor maçında yok" 19.10.2020 | 16:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabında ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Başakşehir, ilk maçına Almanya'da Leipzig deplasmanında çıktı. Temsilcimiz, tarihinde ilk kez bu aşamada yer alırken ilk maçında mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buru, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.