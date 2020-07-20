Video Spor Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
20.07.2020 | 20:19

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Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5. isim olarak tarihe geçti.

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