Video Spor Okan Buruk'tan saldırı açıklaması!

Okan Buruk'tan saldırı açıklaması!

Okan Buruk'tan saldırı açıklaması!
05.08.2020 | 23:05

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Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan ve 3-0 kaybedilen Kopenhag maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Mücadele öncesi Kopenhag'lı taraftarların kaldıkları otele yaptığı saldırıyla ilgili de konuşan Buruk, "Otelimize yapılan saldırı beni ve oyuncularımı korkuttu." dedi.

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