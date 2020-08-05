Okan Buruk'tan saldırı açıklaması!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan ve 3-0 kaybedilen Kopenhag maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Mücadele öncesi Kopenhag'lı taraftarların kaldıkları otele yaptığı saldırıyla ilgili de konuşan Buruk, "Otelimize yapılan saldırı beni ve oyuncularımı korkuttu." dedi.