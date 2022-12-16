Okan Buruk'tan "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" sonrası açıklamalar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde konuştu. Türkiye'nin bir spor ülkesi haline gelmesine değinen Buruk, Antalya'da kamp geçiren sarı kırmızılı elkiple ilgili de konuştu.