Video Spor Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük" | Video
Ole Gunnar Solskjaer:

Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük" | Video

08.04.2025 | 08:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçının ilk yarısında kabul edilemez bir oyun ortaya koyduklarını ancak futbolcularının ikinci devrede gösterdiği reaksiyondan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI OYNADIĞIMIZ OYUN KABUL EDİLEMEZ"
3 puan alamadıkları için hayal kırklığı yaşadığını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "4-5 fırsat yakaladık 10 kişi olmamıza rağmen ama değerlendiremedik. Buradan 1 puanla dönüyoruz. İlk yarı oynadığımız oyun kabul edilemez. Ama ikinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR"
Solskjaer, ilk yarı kötü bir oyun oynamalarına rağmen ikinci devrede reaksiyon gösterdiklerini belirterek, "Bugün biz için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı ama oyuna başlangıcımız, ilk yarı hayal kırklığıydı. İkinci yarı reaksiyon gösterdik. İstikrarlı olmalıyız. Her maç ihtiyaçlarımızı biliyoruz, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gelecek sezon için hangi oyucuların bizi ileri taşıyacağını biliyorum. Mesela Mustafa Hekimoğlu üst düzey bir oyuncu. Beşiktaş'ın geleceği. Enerjisi ve gücü heyecan verici. Ama istikrara ihtiyacımız var. Buradaki sorun, mental fiziksel, sakatlıklar olabilir ama ben bahane olmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN KARARLARINA GÜVENMEYİ TERCİH EDİYORUM"
Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın performansının sorulması üzerine Norveçli teknik adam, şu cevabı verdi:
"Hakemlerle ilgi konuşmak itemiyorum. Onların kararlarına güvenmeyi tercih ediyorum. Daha istikrarlı takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor burada hakem olmak. Evet, kararlar daha iyi olmalı ama benim odak noktan Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman geç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."

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