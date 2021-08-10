Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, A Haber'e konuştu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye döndü. A Haber'e konuşan Busenaz, "İnanılmaz mutluyum, tarifi yok bunun. İnşallah Allah herkese nasip eder bunu. Ülkeme, kulübüme ve Trabzon'a bu madalyayı getirdiğim için çok mutluyum. İnşallah tüm Türkiye'ye umut ışığı olsun bu. Yangında zarar görenlerin yüzünü biraz olsun güldürdüysem ne mutlu bana. 13 senenin meyvesi bu madalya. İnşallah daha da güzel olacak. Türkiye'ye neden ikinci, üçüncü madalya gelmesin. Ben inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı