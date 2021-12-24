Önder Karaveli: Beşiktaş asla vazgeçmeyecek

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan topladı. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi." dedi.