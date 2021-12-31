Video Spor Önder Karaveli: “İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi“ | Video
Önder Karaveli: “İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi“ | Video

Önder Karaveli: “İyi bir değerli rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi“ | Video

31.12.2021 | 00:56

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay karşısında alınan galibiyetin sevindirici olduğunu söyledi.

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