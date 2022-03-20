Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Avrupa Kupaları için verilen zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Emirhan İlkhan hakkında konuştu. Karaveli, "Kalemizi bulan ilk ve tek şut gol oldu ve ilk yarıyı 1-1 kapattık. Pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. Emirhan benimle beraber A takımda şans bulan bir genç. Daha da fazla süre bulacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)