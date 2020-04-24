Osman Çakmak: "Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyoruz"

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve takım kaptanı Rahmi Özcan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundular. İki isim, Polonya'da düzenlenecek olan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini belirtti.