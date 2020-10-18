"Pelkas Fenerbahçe için nokta transfer"

Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Yalçın Ayhan, Pelkas'ın nokta transfer olduğunu ifade etti. Ayhan, "Erol Hoca 6 ve 8 numarada oynayacak oyuncunun pas açısına opsiyon yaratacak oyuncu tarzı istiyor. Bu anlamda Pelkas transferi nokta bir transfer." ifadelerini kullandı.