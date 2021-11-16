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OTOMATİK OYNAT
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Portekiz'de inanılmaz faul! Burnu kırıldı, kolu çatladı 16.11.2021 | 10:30
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Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne? 16.11.2021 | 10:22
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G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var 16.11.2021 | 10:20
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72 yaşındaki futbolcu yeni takımındaki ilk maçında beğeni topladı 16.11.2021 | 09:20
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Brezilya'da hakemden skandal karar! 15.11.2021 | 11:46
04:39
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık 14.11.2021 | 15:39
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Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! 14.11.2021 | 00:02
20:30
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündeme dair açıklamalar! 11.11.2021 | 20:04
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GOL | Beşiktaş 3-0 FC Shkupi 11.11.2021 | 16:00
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Alex Teixeira'nın golü (Beşiktaş 2-0 Shkupi ) 11.11.2021 | 15:40
00:55
Mehmet Topal'ın golü (Beşiktaş 1-0 Shkupi) 11.11.2021 | 15:39
03:08
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İzmir Alsancak Stadı’nın açılış tarihi 26 Kasım 2021 | Video 11.11.2021 | 11:05
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Gürcan Bilgiç: "Ali Koç teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti" 10.11.2021 | 22:59
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Tyson Fury'den Manchester United'a uyarı | Video 08.11.2021 | 13:00
Portekiz Amatör Ligi'nde oynanan Milheiros-ARDC maçında ev sahibi takımın oyuncusu Miguel Sousa, Gondim Maia'nın yaptığı sert faulle bir anda kendisini yerde buldu. Burnu kırılan ve kolunda çatlaklar oluşan Sousa hemen ameliyata alındı.