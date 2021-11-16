Portekiz'de inanılmaz faul! Burnu kırıldı, kolu çatladı

Portekiz Amatör Ligi'nde oynanan Milheiros-ARDC maçında ev sahibi takımın oyuncusu Miguel Sousa, Gondim Maia'nın yaptığı sert faulle bir anda kendisini yerde buldu. Burnu kırılan ve kolunda çatlaklar oluşan Sousa hemen ameliyata alındı.