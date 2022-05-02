PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video
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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. PSG de Mbappe ve Hakimi'nin yer aldığı bir video paylaştı ve Mbappe baklavanın hangi ülkeye ait olduğunu tahmin etti.