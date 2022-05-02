Video Spor PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video
PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video

PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video

02.05.2022 | 16:45

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Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. PSG de Mbappe ve Hakimi'nin yer aldığı bir video paylaştı ve Mbappe baklavanın hangi ülkeye ait olduğunu tahmin etti.

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