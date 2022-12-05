Video Spor Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video
Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video

Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video

05.12.2022 | 08:47

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Kastamonu 1. Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tosyaspor ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Taşköprüspor maçında rakibi ile çarpışan kaleci Okan Karadağ ağır yaralandı.

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Kastamonu 1. Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tosyaspor, deplasmanda Taşköprü Şehir Stadyumunda Taşköprüspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında ceza sahası içinde Tosyaspor kalecisi Okan Karadağ, Taşköprüspor oyuncusu ile çarpıştı. Yüzüne ve gözüne aldığı darbe alan kaleci Okan'a ilk müdahale saha kenarında bulunan takım yetkilileri ve sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Statta karşılaşma için görevli ambulans bulunmayışı ise büyük tepki çekti. İlk müdahalesi sahada yapılan kaleci Okan Karadağ, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası kaleci Okan Karadağ önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Maçın hemen ardından Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın ve yöneticiler, futbolcu arkadaşları hastaneye gelerek kaleci Okan Karadağ'ın durumu hakkında bilgi aldı. Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde kaleci Okan Karadağ'ın yüzünde elmacık kemiklerinde ciddi kırıklar ve kanama olduğunu ve Kastamonu'ya sevk edildiği söylendi.

Yaşanan sakatlığın ardından Taşköprüspor ve Tosyaspor arasındaki maç devam etti. Maçı Taşköprüspor 2-1 kazandı.

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