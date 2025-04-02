Video Spor Recep Uçar: "Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz" | Video
Recep Uçar:

Recep Uçar: "Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz" | Video

02.04.2025 | 08:51

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında İskenderunspor’u mağlup ettikleri maçının ardından, "İlk günden beri hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz hayaller gerçek olur" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kendi evinde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk günden itibaren kupa bizim için önemli bir hedef dedik. Bu şehrin genlerinde var dedik. 6 tane zor maçtan sonra çeyrek finale kalmayı başarmıştık. Bugün 7. maçımızdı. 7 maç sonunda 2017 senesinden itibaren kupayı kazandığımız seneden sonra ilk defa yarı finale kalan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMI ORTAYA KOYDUKLARI MÜCADELEDEN DOLAYI KUTLUYORUM"
Maçı değerlendiren Uçar, "Maç kolay geçmeyecekti. Alt ligden bir takım bu kadar aşamalardan geçip çok zor gruptan buraya gelmesinin tesadüf olamadığını, hak ederek geldiklerini biliyorduk ve bugün itibariyle de ortaya koydukları mücadeleyle burada ne kadar hak ettiklerini bence gösterdiler. İskenderun takımında hocalarını ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Liglerinde başarılar diliyorum. Dengeli başladığımız bir oyun belki pozisyon vermedik ama ilk yarı itibariyle çok üretmekte de zorlandığımız bir bölüm. Çünkü çok sert bir savunma yapan bir takım vardı karşımızda. Gol yemememiz lazımdı. İlerleyen dakikalarda atabileceğimizi düşünüyorduk ama yersek işimizin zorlaşacağını biliyorduk. Dolayısıyla ilk yarı çok üretemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Pozisyon da vermedik ama 45'te Umut'la kaçırdığımız bir penaltı. Atabilsek belki ikinci yarı biraz daha farklı olacak. 60'a kadar gene üretmekte zorlandık. Bazı değişikliklerden sonra biraz daha oyuna üstünlüğümüzü koyduk. 65. dakikada Umut'la bulduğumuz bir gol bizi mutlu etti. Oyunun ondan sonraki ritmi akışı bizim adımızaydı. Sonrasında da 82'de Melih'le bulduğumuz gol 90 artılarda da bulduğumuz üç golle bugün itibarıyla yarı finale kalmayı başardık. Tekrar tekrar bütün oyuncularımı emeklerinden, ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

"UMARIM KURDUĞUMUZ HAYALLER GERÇEK OLUR"
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak olan maçın kazananın yarı finalde rakipleri olacağını hatırlatan Uçar, "Rakibimiz yarın oynanacak maçtan sonra belli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birini şehrimizde ağırlayacağız. Bu ligin ve tartışmasız kupanın en büyük favorileri her iki takımda. Buraya da favori olarak gelecekler. Ama biz ilk günden itibaren inanmaya, hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz bir hayallere gerçek olur" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Recep Uçar: Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz | Video 06:33
Recep Uçar: "Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz" | Video 02.04.2025 | 08:51
Arda Turan: Elimizde iyi takım olduğunda nasıl oynadığımızı bu ülkeye gösterdik | Video 03:01
Arda Turan: "Elimizde iyi takım olduğunda nasıl oynadığımızı bu ülkeye gösterdik" | Video 01.04.2025 | 08:50
Beşiktaş 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Taraftarlarımız rahat olsun | Video 13:44
Beşiktaş 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Taraftarlarımız rahat olsun" | Video 30.03.2025 | 09:07
Futbol sahası savaş alanına döndü: Tekmeler havada uçuştu | Video 04:38
Futbol sahası savaş alanına döndü: Tekmeler havada uçuştu | Video 24.03.2025 | 08:33
Vincenzo Montella: Bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık | Video 09:29
Vincenzo Montella: "Bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" | Video 24.03.2025 | 08:33
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim! 00:17
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim! 19.03.2025 | 18:20
Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı | Video 05:00
Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı | Video 18.03.2025 | 08:34
Jose Mourinho: Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün | Video 14:37
Jose Mourinho: "Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün" | Video 17.03.2025 | 08:43
Fatih Tekke: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı | Video 13:43
Fatih Tekke: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" | Video 16.03.2025 | 08:36
Konyaspor 1-0 Beşiktaş | Recep Uçar: İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum | Video 09:09
Konyaspor 1-0 Beşiktaş | Recep Uçar: "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum" | Video 16.03.2025 | 08:36
Selçuk İnan: Çok önemli bir galibiyet aldık | Video 03:53
Selçuk İnan: "Çok önemli bir galibiyet aldık" | Video 11.03.2025 | 08:38
Zeki Uzundurukan açıkladı! Hacıosmanoğlu bana O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı dedi | Video 01:54
Zeki Uzundurukan açıkladı! "Hacıosmanoğlu bana "O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı" dedi" | Video 10.03.2025 | 15:42
Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video 00:19
Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video 10.03.2025 | 13:10
Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video 01:21
Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video 10.03.2025 | 08:33
Okan Buruk: Mayıslar bizim! Şampiyonluğa ulaşacak takım biziz | Video 08:05
Okan Buruk: "Mayıslar bizim! Şampiyonluğa ulaşacak takım biziz" | Video 10.03.2025 | 08:33
Şenol Güneş’ten istifa sinyali! Karar almak için başkan ve yönetimle konuşuruz | Video 11:29
Şenol Güneş'ten istifa sinyali! "Karar almak için başkan ve yönetimle konuşuruz" | Video 09.03.2025 | 08:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video 06:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video 06.03.2025 | 14:48
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 00:46
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 05.03.2025 | 15:58
Mauro Icardi’ye sevgilisi China Suarez’den bavullu sürpriz | Video 00:38
Mauro Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den bavullu sürpriz | Video 02.03.2025 | 10:17
Şenol Güneş, TFF Başkanı’nı kandırıyorlar | Video 11:08
Şenol Güneş, "TFF Başkanı'nı kandırıyorlar" | Video 27.02.2025 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY