Video Spor Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video
Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video

Red Bull Sporcusu Aidan Heslop’tan, Rumkale’de etkileyici dalış | Video

18.10.2023 | 12:11

Red Bull Cliff Diving World Series 2023'teki başarısıyla tüm dünyayı etkilemeye devam eden Red Bull sporcusu Aidan Heslop, proje kapsamında mavi ve yeşil tonlarıyla göz kamaştıran Gaziantep Rumkale'de muhteşem bir dalış gerçekleştirdi.

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Eşsiz lokasyonlarda etkileyici dalışların gerçekleştiği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi tüm hızıyla devam ediyor. Seride elde ettiği başarılarla dikkat çeken İngiliz sporcu Aidan Heslop, antik çağlara uzanan tarihi ve eşsiz doğal güzelliklerini barındıran Gaziantep Rumkale'de yapılan ilk uçurum dalışına imza attı.

Fırat Nehri ile Merzimen Çayı'nın birleştiği, Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı gibi tarihi yapıları günümüze taşıyan Rumkale'de 'bir ilk uçurum dalışı' gerçekleştiren 21 yaşındaki genç sporcu Aidan Heslop, Red Bull Cliff Diving World Series 2023'te genel klasmanda 2. sırada yer alıyor.
Tarih boyunca Fırat Nehri üzerinde bir nehir kalesi işlevi gören Rumkale, bugün nehir üzerine inşa edilen barajla birlikte küçük bir gölün kenarında yer alıyor. Rumkale, dünyanın en iyi uçurum dalışı sporcularından biri olan Aiden Heslop için de sezonun bitimine bir etap kala mükemmel bir antrenman olanağı sağladı.

26 metreden yaptığı atlayışın ardından heyecanını dile getiren başarılı sporcu Heslop, duygularını, "Türkiye'de olmak gerçekten harika. Rumkale de dalış yaptığım en inanılmaz yerlerden biri. Bu muhteşem nehir, etrafında bulunan tüm güzellikleriyle adeta bir dalış cenneti. Burada dalış yapabildiğim için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. 2000 yıl önce insanların yaşadığı tüm bu mağaraları ve evleri aynı anda görebiliyorsunuz. Nefis tarihi güzelliklere sahip ve keşfedilecek çok fazla yer var" sözleriyle ifade etti.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 2023, 19 Kasım'da Yeni Zelanda'da yapılacak son durakla tamamlanacak.

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