Video Spor Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı

Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı

Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı
02.05.2020 | 17:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 11:49
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
Oğuz Yılmaz: Fenerbahçe Maçında Aldığımız 1 Puana Çok Üzülmüştük / Son Sayfa / 01.05.2020 15:18
Oğuz Yılmaz: "Fenerbahçe Maçında Aldığımız 1 Puana Çok Üzülmüştük" / Son Sayfa / 01.05.2020 02.05.2020 | 17:16
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 10:15
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırladı 03:45
TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25
Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN 00:15
Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN 02.05.2020 | 14:57
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 06:29
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 02.05.2020 | 10:55
Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim 11:17
Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim 01.05.2020 | 23:45
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01:09
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020 | 15:42
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01:56
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020 | 15:18
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01:56
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01.05.2020 | 15:14
Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj 01:08
Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj 01.05.2020 | 15:13
Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik 03:05
Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik 01.05.2020 | 15:11

Corona virüs sebebiyle ara verilen Süper Lig'in yenide başlamasına yönetik çalışmalar sürerken TFF yönetimi bir kez daha bir araya geldi ve liglerin geleceğine dair durum değerlendirmesi yapıldı. A Spor muhabiri Emre Kaplan dev zirveye dair son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA