Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kolay olmayacak..."
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Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışı adına oldukça kritik bir maç olan Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşması, Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesinde A Spor yayınına bağlanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız Fenerbahçe'den puan ve puanlar almak." diye konuştu.